Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlaması için hazırlıklar tamam Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladığı Süper Lig için hazırlıkların tamamlandığını duyururken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihlerini de belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladığı Süper Lig için hazırlıkların tamamlandığını duyururken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihlerini de belirledi.

TFF Yönetim Kurulunun Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantının ardından federasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan olağanüstü süreçle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve futbola dönüş için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması ve kulüplerin talepleri ile ilgili TFF Yönetim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapıldığı vurgulanarak "Federasyonumuz ve 18 Süper Lig kulübünün sezonun geride kalan kısmının tamamlanmasına yönelik ortak mutabakat ve isteği ile 12 Haziran'da maçların başlatılması kararı sonrasında tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugünkü toplantıda, alınacak önlemler ve gerekli talimat değişiklikleri ile ilgili çalışmalar bitmiş olup detaylı bilgiler kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacaktır." denildi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantıda 7 takım tarafından sözlü olarak gündeme getirilen "bu sezon küme düşmenin kaldırılması"na dair önerinin de değerlendirildiği, FIFA ve UEFA'nın her zaman altını çizdiği doğrultuda şampiyonun ve küme düşen takımların sportif sonuçlarla belirlenmesinin uygun bulunduğu ve yönetim kurulunun sezonun ilan edilen mevcut statüde tamamlanması yönünde fikir birliğine vardığı kaydedildi.

5 oyuncu değişikliği hakkı

Yönetimin, futbolcu sağlığını korumak amacıyla IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı aldığı belirtildi.

Bu değişikliklerin devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabileceği, böylece kulüplerin bir maçta daha fazla oyuncuyu kullanma şansına sahip olacağı aktarıldı.

Açıklamada, federasyonun, kulüplerden gelen talep üzerine, Süper Lig takımlarının rezerv takım kurarak alt liglerde yarışması isteği doğrultusunda çalışmalara başladığı, konuyla ilgili Futbol Komitesi oluşturulması kararlaştırıldığı kaydedildi. 21 yaş altı oyuncuların değerlendirilmesini hedefleyen bu projeyle kulüplerin genç oyuncu yetiştirme çabalarının destekleneceği vurgulandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final tarihleri belli oldu

Yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları da belli oldu.

Bu göre yarı finaldeki Fenerbahçe-Trabzonspor rövanş mücadelesi 16 Haziran Salı günü, Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması ise 18 Haziran Perşembe günü oynanacak.

TFF Yönetim Kurulu, kalan 8 haftadaki bölümde kulüplere deplasman seyahatlerinde ekonomik kolaylık sağlanması konusunda ana sponsor Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan görüşmenin olumlu sonuçlandığını da bildirdi.

Açıklamada, bu konuda destekleri için THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı'ya da destekleri için teşekkür edildi.

Kaynak: AA