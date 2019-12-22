Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 4 (Maç sonucu)

22.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:45

Süper Lig'in 16. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Medipol Başakşehir'e 4-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Eljero Elia ceza sahası içine girip pasını altıpasa çevirdi. Miguel Lopes'e çarpan bu top yön değiştirerek ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Junior Caiçara, pasını ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Edin Visca'ya gönderdi. Edin Visca topu kontrol ederek sert şekilde altıpas içine gönderdi. Bu top Mert Kula'nın ayağına çarpıp kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu. 0-2

17. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ziya Alkurt ceza sahası içine topu ortaladı. Top Mert Günok'ta kaldı.

26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Demir ceza sahası içinde topla buluştu. Emre Demir'in ortasında topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda top direkten döndü. dönen topu Medipol Başakşehir defansı uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Hasan Hüseyin Acar, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Artem Kravets, kaleci Mert Günok'tan önce kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-2

48. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Edin Visca pasını ceza sahası içine gönderdi. Bu topa hareketlenen Demba Ba penaltı noktasının hemen yanından kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. 1-3

62. dakikada Ziya Alkurt'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Medipol Başakşehir defansı topu uzaklaştırdı.

66. dakikada Yasir'den topu alan Ziya Alkurt'un ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta gitti.

79. dakikada Furkan Polat'ın ortasında arka direkte Hasan Hüseyin topa gelişine vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

90. dakikada Edin Visca, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Edin Visca'nın şutunda Lung topu kornere çeldi.

90+3. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Aleksic topa gelişine vurdu ve farkı 3'e çıkardı. 1-4

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ali Şansalan x, İsmail Şencan x, Mehmet Kısal x

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Mert Kula x, Lopes x, Yasir Subaşı x, Abdennour x, Djedje x, Emre Demir x (Furkan Polat dk. 74 x), Riensra x, Hasan Hüseyin xx (Aksel Aktaş dk. 90 ?), Ziya Alkurt xx (Ömer Uzun dk. 87 ?), Artem Kravets x

Yedekler: İsmail Çİpe, Hakan Arıkan, Emirhan Civelek, Ömer Uzun, Ercan Çifçi, Ümran Zambak, Osman Can Çötür

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara x, Clichy, Ponck x, Epureanu x, Edin Visca x, Elia x (Aleksic dk. 86 ?), Mahmut Tekdemir x (Azubuke dk. 90+1 ?), İrfan Can Kahveci x, Demba Ba x (Mehmet Topal dk. 74 x), Crivelli xx

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Ertalay, da Silva, Kerim Frei, Berkay Özcan, Robson, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Artem Kravets (dk. 38) (Kayserispor), Miguel Lopes (dk. 5 k.k.), Edin Visca (dk. 10), Demba Ba (dk. 48), Aleksic (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Aymen Abdennour, Djedje, Miguel Lopes (İM Kayserispor), Clichy, Crivelli (Medipol Başakşehir)

(İHA)

Kaynak: İHA