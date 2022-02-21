TFF ve Kulüpler Birliği temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bir toplantı yaparak beIN SPORTS ile Saran Medya'nın tekliflerini değerlendirecek ve kararını duyuracak. Peki, Süper Lig ihalesini kim kazandı? Süper Lig ihalesi açıklandı mı? Yeni yayıncı kuruluş beiNSport, Saran Medya ihaleyi kim kazandı?

SÜPER LİG İHALESİNİ KİM KAZANDI?

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yeni sezondaki yayıncısı bugün açıklanacak. TFF ve Kulüpler Birliği temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bir toplantı yaparak beIN SPORTS ile Saran Medya'nın tekliflerini değerlendirecek ve kararını duyuracak.

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