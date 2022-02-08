Süper Lig ihalesini kim aldı? Süper Lig'i kim yayınlayacak?

Sosyal medyada trend haline gelen Süper Lig yayın ihalesi konusu Yiğit Sabuncuoğlu'nun paylaşımı ile daha da merak edilen bir konu haline geldi Peki, Süper Lig'i kim yayınlayacak? Süper Lig ihalesini kim aldı?

SÜPER LİG'İ KİM YAYINLAYACAK?

Süper Lig yayıncısı henüz netleşmezken Gazeteci Yiğit Sabuncuoğlu, Süper Lig yayını için şartname alan üç kuruluşu açıkladı.

Şu ana dek Süper Lig Yayın İhalesi için 'Şartname' alan üç kurum oldu.

• Bein Sports

• Saran Holding

• Turkuvaz Medya

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