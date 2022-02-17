Süper Lig yayın haklarını hangi kuruluşun alacağı son günlerde ençok merak edilen konulardan biri olurken Süper lig ihalesi ne zaman açıklanacak, merak edildi. Peki, Süper lig ihalesi ne zaman açıklanacak?

SÜPER LİG İHALESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TFF Başkanı Özdemir, "İnşallah en iyi teklifi yaparak kazanan yayıncımızla ya da yayıncılarımızla yola devam edeceğiz. Umuyorum ki bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini en iyi şekilde alacağız." ifadeleriyle yayın ihalesinin sonuçlandığını duyurdu. Sonucun Türk futbolu için hatırlı olmasını dilediğini ifade eden Özdemir, Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesini kazanan firmanın 21 Şubat'ta resmen açıklanacağını söyledi.

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