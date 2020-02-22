Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ kanattan Miguel Lopes'in ortasında ceza sahası içinde Mensah'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.
75. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
85. dakikada Diego Angelo'nun soldan ortasında soldan yerden ortasında Pedro'nun kötü vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.
87. dakikada Mensah'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutu ağlarla buluştu. 2-2
Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx
Hes Kablo Kayserispor: Silviu Lung x, Miguel Lopes xx, Cristian Sapunaru xxx, Diego Angelo xx, Mario Situm x (Enver Cenk Şahin dk. 77 x), Bernard Mensah xxx, Dja Djedje xx, Gustavo Campanharo xx, Pedro Henrique xxx (Aksel Aktaş dk. 90+1 ?), Artem Kravets xx, Muris Mesanovic x
Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Zoran Kvrzic, Furkan Polat, Emre Demir
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Selim Ay xx, Guilherme Haubert xxx, Uğur Demirok xx, Nejc Skubic xx, Jens Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xxx (Rogerio Thuram dk. 65 x), Deni Milosevic xx, Amir Hadziahmetovic xx, Levan Shengelia xx (Volkan Fındıklı dk. 90 ?), Robert Mak x (Paolo Hurtado dk. 74 x)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Alper Uludağ, Ferhat Öztorun, Marko Jevtovic, Rijad Bajic, Erdon Daci
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Artem Kravets (dk. 45+2), Pedro Henrique (dk. 87) (Kayserispor), Ömer Ali Şahiner (dk. 8), Amir Hadziahmetovic (dk. 44) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Enver Cenk Şahin (Kayserispor), Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Robert Mak, Jens Jonsson, Rogerio Thuram (Konyaspor) - KAYSERİ