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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
20.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:23

Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin şutu auta gitti.

9. dakika sağ kanattan ceza sahasına giren Bogdan Stancu'nun vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

13. dakika sol kanattan ceza sahasına giren Brice Djedje'nin şutu dışarı çıktı.

23. dakika Gustavo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.

35. dakika Yasir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Pedro Henrique, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

45. dakika Bernard Mensah'ın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çavuş xx, Bahtiyar Birinci xx, Ramazan Keleş xx

Hes Kablo Kayserispor: Lung xxx, Diego Angelo xx, Yasir Subaşı xxx, Rienstra xx, Kvrzic xx, Hasan Hüseyin xx, Campanharo xx, Djedje xxx, Mensah xx, Henrique xx, Mesanovic xxxx

Yedekler: İsmail Çipe, Artem Krevets, Emre Demir, Aksel Aktaş, Mert Kula, Emre Taşdemir, Ziya Alkurt, Anthony, Cenk Şahin, Mario Stum

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gençlerbirliği: Bo Nordfelt xx, Ahmet Oğuz x, Arda Kızıldağ x, Zargo Toure x, Fabricio Baiano x, Halil İbrahim Pehlivan xx, Candeias x, Berat Ayberk Özdemir x, Giovanni Sio x, Yasin Pehlivan xx, Bogdan Stancu x

Yedekler: Ertaç Özbir, Ayite, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Seunt, Soner Dikmen, Sami Gökhan, Nicolas Polomat, Abdullah Şahindere, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Pedro Henrique (dk. 35) (Kayserispor)

Sarı kart: Giovanni Sio (Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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