Süper Lig: Hatayspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Hatayspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile son şampiyon Başakşehir, Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaştı.

Süper Lig: Hatayspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
14.09.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:05

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile son şampiyon Başakşehir, Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

9. dakikada Hataysporlu Sackey'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden Visca'nın yaptığı sert vuruş savunmadan sekip direğe çarparak kornere gitti.

17. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan çevirdiği topa gelişine vuran Crivelli'nin şutu yandan auta gitti.

22. dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mahmut'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

36. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Diouf'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Ilgaz, kaleci Mert'i geçip topu ağlara gönderdi. 1-0

41. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışından çektiği şut Hatayspor kalecisi Munir'in kucağında kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

Hatayspor: Munır xx, Popov x, Yusuf Abdioğlu x, Pablo x, Mesut Çaytemel x, Rayane Aabid xx, Isaac Sackey x, Selim Ilgaz xx, Gökhan Karadeniz xx, Ruben Ribeiro x, Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Mahmut Emir, Burak Çamoğlu, Helder Barbosa, Abdurrahman, Idır Ouali, Adama Traore

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Başakşehir: Mert Günok x, Caiçara x, Skrtel x, Epureanu x, Hasan Ali x, Mahmut Tekdemir x, İrfan Can xx, Visca xx, Aleksic x, Crivelli x, Demba Ba x

Yedekler: Volkan Babacan, Rafael, Carlos Ponck, Cemali Sertel, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Kerim Frei, Mete Demir, Gulbrandsen, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Selim Ilgaz (dk. 36) (Hatayspor)

Sarı kart: Caiçara (Başakşehir) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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