Süper Lig hakemi Öztürk miniklerin maçını yönetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig hakemi Öztürk miniklerin maçını yönetti

Süper Lig hakemi Öztürk miniklerin maçını yönetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'de futbola büyük katkılar veren ancak geçtiğimiz yılda hayatını kaybeden Selim Berber'in anısına ilk defa gerçekleştirilen ve 10 takımın katıldığı 1.

Denizli'de futbola büyük katkılar veren ancak geçtiğimiz yılda hayatını kaybeden Selim Berber'in anısına ilk defa gerçekleştirilen ve 10 takımın katıldığı 1. Denizli Cup Yaz Futbol Ligi müsabakalarını izleyen Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk, miniklerin maçını yönetti onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Covid 19 salgını nedeniyle uzun süredir futboldan uzak kalan alt yaş gruplarına maç yaptırarak onların maç eksiğini gidermeyi hedefleyen 1. Denizli Cup Yaz Futbol Ligi müsabakalarını izleyen Denizlili Süper Lig Hakemi Ümit Özütürk miniklerin maçını izledi, maç yönetti çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Futbol Yaz Ligi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Öztürk, özellikle alt yaş gruplarının uzun süredir spor yapamadığını bu nedenle bu turnuvanın çocuklara çok iyi geldiğini belirterek "Bütün dünya ve ülkemiz yaklaşık 2 yıldır Covid 19 salgını ile mücadele ediyor. Bu nedenle çocuklar spor yapamadılar. Tabi velilerde haklı. Çocuklarını güvenle spor sahalarına gönderemediler. Ancak Covid 19 ile mücadele de ilerleme kaydedildi ve çocuklar spor yapmaya başladılar. Bu turnuva da çok iyi oldu. Çocuklar spor yapma imkanı buldular. Tabi bu arada yetenekli oyuncularda var. İnşallah bu oyuncular tespit edilerek Türk Futboluna kazandırılır. Turnuvayı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Süper Lig hakemi Öztürk miniklerin maçını yönetti
Süper Lig hakemi Öztürk miniklerin maçını yönetti
Süper Lig hakemi Öztürk miniklerin maçını yönetti
Süper Lig hakemi Öztürk miniklerin maçını yönetti
Süper Lig hakemi Öztürk miniklerin maçını yönetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için '2 yıllık sözleşme' şartı koştu
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu
Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 'Önce Beşiktaş vardı' detayı beğeni topladı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! "Önce Beşiktaş vardı" detayı beğeni topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Düm Tek Tek Serra Arıtürk Şahan Gökbakar Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süper Lig hakemi Öztürk miniklerin maçını yönetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:06:47. #1.14#

title