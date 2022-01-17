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Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 21. haftasında GZT Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Süper Lig'in 21. haftasında GZT Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Doğucan'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladığı pozisyonda top yandan auta gitti.

64. dakikada Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 4 dakika sonra oyunu durdurup VAR'a gitti ve Balde'nin eline çarpan top nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj topu ağlara gönderdi. 2-0

73. dakikada Alexis Perez'in yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutu kaleci Mahmut son anda kornere çeldi.

81. dakikada Zeki Yavru'nun arka direğe kestiği topu Aziz Behich altı pasa çevirdi, İbrahima Balde bomboş pozisyonda topa dokunamadı.

85. dakikada Flavio'nun sol kanattan kestiği ortaya Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, İbrahim Bozbey xx

Giresunspor: Okan xx, Hayrullah xx (Shapi dk. 65 x), Diarra xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Pelupessy xx, Flavio xx, Diabate xx (Champness dk. 82 ?), Zeki xx, Balde xx, Sergio xx (Umut dk. 74 x),

Yedekler: Onurcan, Göktan, Douglas, Fatih, Sergen, Arda, Furkan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kasımpaşa: Mahmut xx, Travnik xx (Fall dk. 77 x), Hajradinovic xx, Ben Quares xxx (Donk dk. 77 x), Tarkan xx, Ahmet Emin xx (Varga dk. 46 xx), Evren xx, Umut Dilan xx (Mehmet Fevzi dk. 89 ?), Brecka xx, Doğucan xx, Hadergjonaj xxx

Yedekler: Erdem, Harun, Taha Veysel, Sarp, Hasan Emre

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Goller: Ahmed Ben Quanes (dk. 12), Florent Hadergjonaj (dk. 65 pen.) (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Joey Pelupessy (dk. 30) (GZT Giresunspor) - GİRESUN

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Süper Lig'in 21. haftasında GZT Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

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