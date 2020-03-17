Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Castro ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vurdu, Rizesporlu Garmash'a çarpan top kornere çıktı.

9. dakikada sol kanattan atak yapan Rizespor'da ceza sahasına içerisine topla giren Garmash, sol çaprazdan şutunu attı, top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

24. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Göztepe'de Napoleoni'nin yaptığı ortada topa ceza sahası içinde Titi dokundu. Pozisyonun devamında kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kontrol etti.

38. dakikada sol taraftan atağa çıkan Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sol çaprazdan yaptığı orta şut karşımı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı.

45+1. dakikada sol taraftar korner kullanan Göztepe'de Berkan Emir'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Borges, kafa vuruşu yaptı ancak top kalenin üstünden auta çıktı.

53. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe'de topla birlikte ceza sahasına giren Jerome şut attı, top kaleci Gökhan Akkan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Jerome topa dokunsa da Gökhan Akkan tekrar topun sahibi oldu.

56. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan Emir ceza sahası dışı sol çaprazda topa vurdu, Rizesporlu Talbi'ye çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı şaşırtarak ağlarla buluştu. 1-0

61. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de Castro'nun ceza sahası içinden verdiği pasla sol çaprazda buluşan Napoleoni, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

70. dakikada kaleyi cepheden gören bir yerden serbest vuruş kullanan Rizespor'da Boldrin'in şutunda top barajı aşarak kaleye yöneldi. Kaleci Beto sağ tarafına gelen şutu kurtarırken top oyun alanına döndü.

88. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de topla birlikte ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mossoro'nun attığı şutta top kaleci Gökhan Akkan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Deniz Kadah, topa vursa da meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Bilal Gören xx, Osman Gökhan Bilir xx

Göztepe: Beto xx, Murat Paluli xx, Borges xx, Titi xx, Berkan Emir xxx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Napoleoni xxx (Mossoro dk. 77 x), Halil Akbunar xx (Yalçın Kayan 90+2 ?), Deniz Kadah xx, Jerome xx (Wilzeck dk. 85 ?)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Reis, Poko, Metin Yıldırım, Hüseyin Bulut, Tripic

Teknik Direktör: İlhan Palut

Rizespor: Gökhan Akkan xx, Orhan Ovacıklı xx, Burak Albayrak xx, Talbi x, Melnjak xx, Oğuz Kaan Güçtekin x(Sasse dk. 71 x), Vetrih xx, Garmash x (Oğulcan Çağlayan dk. 46 x), Boldrin xx, Samudio x, Skoda x (Boriachuk dk. 76 x)

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Alberk Koç, Fernandes, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Tunay Torun

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Berkan Emir (dk. 56), Napoleoni (dk. 61) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Boldrin, Skoda (Rizespor), Napoleoni (Göztepe)

(İHA)

Kaynak: İHA