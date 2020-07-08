'
Süper Lig: Göztepe: 2 - Ankaragücü: 2 (Maç Sonucu)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süper Lig: Göztepe: 2 - Ankaragücü: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Ankaragücü ile 2-2 beraber kaldı.

Süper Lig: Göztepe: 2 - Ankaragücü: 2 (Maç Sonucu)
08.07.2020 23:22 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:25

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Ankaragücü ile 2-2 beraber kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan Emir'in pasıyla ceza sahasına topla birlikte giren Mossoro, topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı yerden kaleye gönderdi ancak top kaleci Ricardo'da kaldı.

17. dakikada orta alanın sağında Kitsiou'nun pasıyla topla buluşan Orgil, yaklaşık 40 metre top sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Savunmanın boşluğundan faydalanan Orgil, sert bir vuruşla kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-1

23. dakikada Ankaragücü ceza sahasında gerçekleşen mücadelede Titi, Kitsiou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi.

25. dakikada penaltı için topun başına geçen Wilzeck, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1

37. dakikada sağ kanattan yüklenen Ankaragücü'nde, Kitsiou'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen İlhan Parlak, topa kafa vuruşu yapsa da top kalenin üstünden auta çıktı.

45+3. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir'in ceza sahası içine yaptığı ortada Mossoro topu kafayla kale önüne çevirdi, pozisyonun devamında Soner Aydoğdu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

56. dakikada Ceza sahası içinde Kitsiou, Titi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırsat Aydınus penaltı kararı verdi.

58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Rodrigues, kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-2

63. dakikada orta alandan gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası çizgisi üzerinde kaleyi cepheden gören bir noktadan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Napoleoni'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Ricardo kontrol etti.

90+1. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde, Scarione'nin şutunu kaleci Göktuğ tokatlayarak uzaklaştırdı.

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Göztepe: Beto x (Göktuğ Bakırbaş dk. 46 xx), Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Titi x, Berkan Emir xx, Poko xx, Soner Aydoğdu xx, Mossoro xx (Yalçın Kayan dk. 70 x), Napoleoni x (Castro dk. 86 ?), Tripic x, Wilzeck xx (Ege Özkayımoğlu dk. 79 x)

Yedekler: Eren Bilen, Gassama, Wallace, Borges, Kerem Atakan Kesgin, Metin Yıldırım

Teknik Direktör: İlhan Palut

Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou x, Pazdan xx, Kulusic xx, Pinto xx, Lukasik x (Scarione dk. 55 x), Sedat Ağçay xx (Saba dk. 46 x), Rodrigues xx, İlhan Parlak x (Rivas dk. 86 ?), Faty x, Orgill xx (Aydın Karabulut dk. 88 ?)

Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Atila Turan, Mahmut Akan, Orkan Çınar

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Orgill (dk. 17), Rodrigues (dk. 58 pen.) (Ankaragücü), Wilzeck (dk. 25 pen.) Soner Aydoğdu (45+3) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Rodrigues, Lukasik, Kitsiou, Kulusic (Ankaragücü), Soner Aydoğdu, Titi (Göztepe)

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var Güncel
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı Güncel
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler Güncel
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Listeye üç il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 22'ye yükseldi
Listeye üç il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 22'ye yükseldi
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde 'gözlemci' bulundurulacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Emrah Ozan Güven Çağla Şıkel Demet Özdemir
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Anne İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Süper Lig: Göztepe: 2 - Ankaragücü: 2 (Maç Sonucu) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 23:26:41. #1.15#
title