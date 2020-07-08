Süper Lig: Göztepe: 2 - Ankaragücü: 2 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Ankaragücü ile 2-2 beraber kaldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Ankaragücü ile 2-2 beraber kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan Emir'in pasıyla ceza sahasına topla birlikte giren Mossoro, topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı yerden kaleye gönderdi ancak top kaleci Ricardo'da kaldı.
17. dakikada orta alanın sağında Kitsiou'nun pasıyla topla buluşan Orgil, yaklaşık 40 metre top sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Savunmanın boşluğundan faydalanan Orgil, sert bir vuruşla kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-1
23. dakikada Ankaragücü ceza sahasında gerçekleşen mücadelede Titi, Kitsiou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi.
25. dakikada penaltı için topun başına geçen Wilzeck, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1
37. dakikada sağ kanattan yüklenen Ankaragücü'nde, Kitsiou'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen İlhan Parlak, topa kafa vuruşu yapsa da top kalenin üstünden auta çıktı.
45+3. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir'in ceza sahası içine yaptığı ortada Mossoro topu kafayla kale önüne çevirdi, pozisyonun devamında Soner Aydoğdu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1
56. dakikada Ceza sahası içinde Kitsiou, Titi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırsat Aydınus penaltı kararı verdi.
58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Rodrigues, kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-2
63. dakikada orta alandan gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası çizgisi üzerinde kaleyi cepheden gören bir noktadan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Napoleoni'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Ricardo kontrol etti.
90+1. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde, Scarione'nin şutunu kaleci Göktuğ tokatlayarak uzaklaştırdı.
Stat: Göztepe Gürsel Aksel
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Göztepe: Beto x (Göktuğ Bakırbaş dk. 46 xx), Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Titi x, Berkan Emir xx, Poko xx, Soner Aydoğdu xx, Mossoro xx (Yalçın Kayan dk. 70 x), Napoleoni x (Castro dk. 86 ?), Tripic x, Wilzeck xx (Ege Özkayımoğlu dk. 79 x)
Yedekler: Eren Bilen, Gassama, Wallace, Borges, Kerem Atakan Kesgin, Metin Yıldırım
Teknik Direktör: İlhan Palut
Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou x, Pazdan xx, Kulusic xx, Pinto xx, Lukasik x (Scarione dk. 55 x), Sedat Ağçay xx (Saba dk. 46 x), Rodrigues xx, İlhan Parlak x (Rivas dk. 86 ?), Faty x, Orgill xx (Aydın Karabulut dk. 88 ?)
Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Atila Turan, Mahmut Akan, Orkan Çınar
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Orgill (dk. 17), Rodrigues (dk. 58 pen.) (Ankaragücü), Wilzeck (dk. 25 pen.) Soner Aydoğdu (45+3) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Rodrigues, Lukasik, Kitsiou, Kulusic (Ankaragücü), Soner Aydoğdu, Titi (Göztepe)
(İHA)
Kaynak: İHA