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Süper Lig: Göztepe: 1 Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig: Göztepe: 1 Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)
12.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:30

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan Halil'in ortasında ceza sahası içinde Serdar Gürler, topu düzelterek şutunu attı ancak meşin yuvarlak az farkla kalenin yanında auta çıktı.

51. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Sörloth, Poko'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.

52. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başında geçen Ekuban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

54. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Costa'nın müdahalesiyle yerde kalan Jerome'un pozisyonu sonrası hakem VAR'a gitti. Pozisyonu izlenmesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi.

57. dakikada penaltıyı kullanan Alpaslan Öztürk, topu filelere yolladı. 1-2

72. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in pasında topla buluşan Castro, ceza sahası dışından şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ çaprazdan az farkla auta çıktı.

84. dakikada Ekuban'ın pasında defans arkasına sarkan Abdulkadir Ömür topa dokunarak kaleye gönderdi.. Pozisyonun devamında Berkan Emir topu çıkarmaya çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, Kamil Çetin xx

Göztepe: Beto xx, Murat Paluli xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Castro xx, Soner Aydoğdu x (Mossoro dk. 77 x), Napoleoni x (Poko dk. 37 x), Halil Akbunar x (Wilzeck dk. 63 x), Serdar Gürler xx, Jerome xx (Deniz Kadah dk. 77 x)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Borges, Gassama, Wallace Reis, Tripic, Atınç Nukan

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Costa x, Campi xx, Novak xx, Guilherme x, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xxx (Serkan Asan dk. 85 ?), Ekuban xxx (Hüseyin Türkmen dk. 90+1 ?) Nwakaeme xx (Ndiaye dk. 68 x), Sörloth xxx (Doğan Erdoğan dk. 90+1 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Taha Tunç, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Nwakaeme (dk. 16), Ekuban (dk. 52 pen.), Abdülkadir Ömür (dk. 84) (Trabzonspor) Alpaslan Öztürk (dk. 57 pen.) (Göztepe)

Kırmızı kart: Guilherme (dk. 41) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Costa (Trabzonspor) Jerome, Berkan Emir (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İHA

Spor Manşet

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