Süper Lig: Göztepe: 1 - Gençlerbirliği: 3 (Maç Sonucu) Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadele konuk ekip Gençlerbirliği'nin 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat Paluli'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Tripic kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.

23. dakikada ceza sahası içine topla giren Sio, Soner Dikmen'e pas verdi. Soner ceza sahası içinden şut atsa da top Göztepe savunmasından kornere çıktı.

28. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Göztepe'de Murat Paluli çizgiye inerek ceza sahası içine çevirdi. Kale önünde Wilzeck topa dokunsa da meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından top vuran Sio'nun pozisyonunda Göztepe kalecisi Göktuğ topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

41. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Castro'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Murat Paluli, topu kaleci Ertaç'ın üzerine nişanladı.

45+3. dakikada kazanılan serbest vuruşta sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortayı kafa vuruşuyla tamamlayan Stancu, topu ağlara gönderdi. 0-2

54. dakikada Murat Paluli'nin sağdan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Tripic'in pozisyonunda kaleci Ertaç topun sahibi oldu.

60. dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan şansını deneyen Tripic'in şutunda top Gençlerbirliği savunmasından kornere çıktı. Kornerden gelen topta Napoleoni şut attı ancak kaleci Ertaç topu kurtardı.

73. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Gençlerbirliği'nde ceza sahasına topla birlikte giren Stancu'yu düşüren Alpaslan'ın pozisyonun Hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.

75. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sessegnon, topu ağlarla buluşturdu. 0-3

77. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan'ın ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Alpaslan'ın pozisyonunda top auta çıktı.

85. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Borges'in yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Wilzeck'in pozisyonunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

90. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada Gençlerbirliği savunmasından seken topa dokunan Alpaslan Öztürk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş x, Murat Paluli x(Gassama dk. 69 x), Alpaslan Öztürk xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Poko xx(Borges dk. 83 ?), Soner Aydoğdu xx, Yalçın Kayan x (Napoleoni dk. 46 x), Castro x(Mossoro dk. 58 x), Tripic x(Atakan Keskin dk. 83 ?), Wilzeck x

Yedekler: Eren Bilen, Titi, Wallace, Metin Yıldırım, Ege Özkayımoğlu

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Erdem Özgenç xx(Ahmet Oğuz dk. 88 ?), Flavio xx, Toure xx, Polomat xx, Berat Özdemir xx, Soner Dikmen xx, Candeias xx(Rahmetullah Berişbek dk. 88 ?), Sefa Yılmaz x(Sessegnon dk. 17 xx), Sio xxx (Seuntjens dk. 64 x), Stancu xxx(İlker Karakaş dk. 87 ?)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Abdullah Şahindere, Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Sio (dk. 33), Stancu (dk. 45+3), Sessegnon (dk. 75 pen) (Gençlerbirliği), Alpaslan Öztürk (dk. 90) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu, Alpaslan Öztürk (Göztepe), Seuntjens (Gençlerbirliği)

(İHA)

Kaynak: İHA