Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi ceza sahasına girip çizgi üzerinden topu kale önüne çevirdi. Topla buluşan Emre Kılınç şutunu attı ancak kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

63. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Halil Dervişoğlu, Obinna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başında geçen Kerem Aktürkoğlu topu ağlarla buluşturdu 1-3

69. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, dönerek topa vurdu, meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.

76. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de ceza sahası yayının önünde Esiti'nin pasıyla topla buluşan Obinna, kaleye vurdu ancak top az farkla kalenin solundan auta çıktı.

87. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe'de Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Zulj, plase vuruşla topu kaleye yönlendirdi ancak top kalenin sağ tarafından auta çıktı.

90+3. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de Halil Akbunar ceza sahasına ortaladı, arka direkte bulunan Zulj kafa vuruşu yaptı ancak top yerden sekerek oyun alanını terk etti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama xx (Murat Paluli dk. 65 x), Atınç Nukan xx, Burekovic xx, Berkan Emir x, Obinna xx, Soner Aydoğdu x (Zulj dk. 72 x), Diabate xx (Tripic dk. 65 x), Halil Akbunar xx, Ndiaye x (Esiti dk. 46 x), Jahovic x (Ideye dk. 81 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Yalçın Kayan, Beykan Şimşek, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xx, Şener Özbayraklı x, Luyindama xx, Marcao x, Saracchi xx, Taylan Antalyalı xx (Etebo dk. 74 x), Gedson xx, Emre Kılınç xx (Arda Turan dk. 82 ?), Kerem Aktürkoğlu xxx (Onyekuru dk. 68 x), Feghouli xx (Ömer Bayram dk. 82 ?), Halil Dervişoğlu xx (Oğulcan Çağlayan dk. 67 x)

Yedekler: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Diabate (dk. 9) (Göztepe), Kerem Aktürkoğlu (dk. 19, 39 ve 64 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Obinna (Göztepe)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten - Halil Karahan/İHA)

Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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