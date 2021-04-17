Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
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Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı ağırlıyor.

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Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Burekovic'in ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktası yakınında topa yükselen Diabate, gelişine şık bir vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada orta alandan yüklenen Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, topu kalecin İrfan Can'ın solundan filelerle buluşturdu. 1-1

24. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Saracchi'nin çizgiden üzerinden altı pas üzerine çevirdiği topa gelişine vuran Emre Kılınç'ın şutunda kaleye giden topa Atınç Nukan ayak koyarak oyun alanına döndürdü.

39. dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında Taylan Antalyalı'nın verdiği ara pas Soner Aydoğdu'nun ayağından sekti. Topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

45+3. dakikada Feghouli'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu, şutunu attı ancak kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama xx, Atınç Nukan xx, Burekovic xx, Berkan Emir x, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx, Diabate xxx, Halil Akbunar xx, Ndiaye xx, Jahovic x

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Tripic, Ideye, Yalçın Kayan, Zulj, Esiti, Murat Paluli, Beykan Şimşek, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xx, Şener Özbayraklı xx, Luyindama xx, Marcao x, Saracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Gedson xx, Emre Kılınç xx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Feghouli xx, Halil Dervişoğlu xx

Yedekler: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Onyekuru, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda Turan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Diabate (dk. 9) (Göztepe), Kerem Aktürkoğlu (dk. 19 ve dk. 39) (Galatasaray)

Sarı Kart: Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) - İZMİR

Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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