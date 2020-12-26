Süper Lig: Göztepe: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada Lucas Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta Badou Ndiaye topu filelerle buluşturdu ancak hakem Sarper Barış Saka, VAR görüntülerini izledikten sonra pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü vermedi.

23. dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Alparslan Erdem'in şutunu savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada Berkan Emir'in kullandığı kornerde Atınç Nukan ceza sahası içinde kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

33. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ramazan Civelek'in şutu az farkla auta gitti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Savranlar xx

Göztepe: Balazs Megyeri xx, Marko Mihojevic xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Soner Aydoğdu xx, Marcio Mossoro xx, Obinna Nwobodo x, Halil Akbunar xx, Cherif Ndiaye xx, Stefano Napoleoni xx

Yedekler: Arda Özçimen, Titi, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Yılmaz Basravi, Metin Yıldırım, Yalçın Kayan, Efe Binici, Zlatko Tripic, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano x, Alparslan Erdem xx, Fatih Kuruçuk x, Lucas Biglia xx, Alassane Ndao xx, Badou Ndiaye xx, Ramazan Civelek xx, Jure Balkovec xx, Jimmy Durmaz xx, Aatif Chahechouhe xx, Mevlüt Erdinç xx

Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan, Aksel Aktaş, Yusuf Erdoğan, Vato Arveladze

Teknik Direktör: Atılay Canel

Gol: Cherif Ndiaye (dk. 11) (Göztepe),

Sarı kart: Marcio Mossoro (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı