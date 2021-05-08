Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)
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Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, şutunu kaleye gönderdi ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

30. dakikada Yalçın Kayan'ın savunma arkasına havalandırdığı topa dokunan Kerim Alıcı'nın pozisyonunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Deniz Caner Özaral xx

Göztepe: Arda Özçimen xx, Kerim Alıcı xx, Alpaslan Öztürk xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx, Yalçın Kayan xx, Halil Akbunar xx, Ndiaye xx, Jahovic xx

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Burekovic, Gassama, Esiti, Zulj, Kubilay Sönmez, Beykan Şimşek, Yılmaz Basravi, Ideye

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Diomande xx, Rahmanovic xx, Shengelia xx, Sekidika xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray Birniçan, Volkan Fındıklı, Adil Demirbağ, Oğuz Kaan Güçtekin, İsmail Güven, Miya, Doğan Can Gölpek, Barış Yardımcı, Musa Çağıran, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kart: Yalçın Kayan (Göztepe)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/ İHA)

Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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