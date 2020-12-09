Süper Lig: Göztepe: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
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Süper Lig: Göztepe: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

09.12.2020 19:34 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:38
Süper Lig: Göztepe: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

29. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de Guilherme ceza sahasına ortaladı, ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu şutunu atsa da top kalenin yanından auta çıktı.

32. dakikada sol taraftan Berkan Emir'le köşe vuruşu kullanan Göztepe'de ceza sahası için topa yükselen Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yerden sekerek kalenin üstünden auta gitti.

41. dakikada Guilherme'nin pasıyla topla buluşan Soner Aydoğdu, topu aşırtma vuruşla kaleye gönderdi, Alanyasporlu Ahmet Gülay topu çizgiden çıkardı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Mihojevic xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir xx, Kubilay Sönmez xx, Soner Aydoğdu xx, Guilherme xx, Halil Akbunar xx, Tripic xx, Cherif xx,

Yedekler: Megyeri, Titi, Burekovic, Mossoro, Obinna, Burak Süleyman, Napoleoni

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Tzavellas xx, Ahmet Gülay xx, Salih Uçan xx, Siopis xx, Berkan Kutlu xx, Bakasetas xx, Bareiro xx, Babacar xx

Yedekler: Ahmet Güney, Alpay Çelebi, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Davidson, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kart: Salih Uçan (Alanyaspor) - İZMİR

Süper Lig: Göztepe: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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