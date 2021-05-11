Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Gençlerbirliği evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'in 41. haftasında Gençlerbirliği evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takım Göztepe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı orta sahadan ceza sahası önüne kadar taşıyıp Ideye'ye ara pas çıkardı. Bu pozisyonda altı pasta topla buluşan Ideye, kalecinin solundan sakin bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

27. dakikada Rahmetullah Berişbek ile paslaşarak ceza sahasında önünü boşaltan Johansson'un şutunu, kaleci Arda Özçimen yatarak kontrol etti.

31. dakikada Halil Akbunar'ın kaleye paralel açtığı havadan ortada topun düştüğü yerde bulunan Yalçın Kayan, bekletmeden şut çekerek kaleci Nordfeldt'i mağlup etti. 0-2

38. dakikada Rahmetullah Berişbek, ceza sahasının sağından altı pasa kat edip kale önündeki takım arkadaşı de Lima'ya pas çıkardı. Bu oyuncu, önü boş olmasına rağmen çerçeveyi tutturamayarak net gol pozisyonunu kaçırdı.

44. dakikada Furman kullandığı köşe vuruşunda karambolde hava topuna yükselen de Oliveira skor farkını bire indiren golü kaydetti. 1-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Kamil Çetin xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Metehan Mert xx, de Oliveira xx, Polomat xx, Mendoza xx, Furman xx, Ayite xx, Rahmetullah Berişbek xx, İlker Karakaş xx, de Lima xx,

Yedekler: Übeyd Karaman, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Stancu, Sefa Yılmaz, Toure, Seyit Ali Kahya, Sami Gökhan Altıparmak, Mugni, Mustafa Hüseyin Seyhan

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Göztepe: Arda Özçimen xx, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Kubilay Sönmez xx, Burekovic xx, Esiti xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Beykan Şimşek xx, Ideye xxx

Yedekler: Bartu Dinç, İrfan Can Eğribayat, Ndiaye, Jahovic, Yılmaz Basravi, Erkam Kömür, Murat Altay, Nwobodo, Murat Paluli, Efe Binici

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Ideye (dk. 12), Yalçın Kayan (dk. 31) (Göztepe), de Oliveira (dk. 44) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Furman, Mendoza (Gençlerbirliği)

(Mustafa Cenik - Yunus Emre Kartal/ İHA)

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Vodafone Park'ta localar doldu, kısıtlamalara rağmen içeri girmeye çalışan taraftarlar da oldu
Vodafone Park'ta localar doldu, kısıtlamalara rağmen içeri girmeye çalışan taraftarlar da oldu
İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı
İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Meral Akşener Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 21:47:34. #1.14#

title