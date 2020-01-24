Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

24.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:14

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada Polomat'ın ceza sahasında Chibsah'a yaptığı faul sonrası Gaziantep FK penaltı kazandı.



58. dakikada Kayode'nin kullandığı penaltıyı Gençlerbirliği Kalecisi Nordfeld oyun alanına çeldi. Dönen topu Muhammet Demir filelerle buluşturdu. Ardından VAR'a giden hakem Mete Kalkavan, Muhammet Demir'in ceza sahasına erken girdiği için golü iptal etti.



62. dakikada Kana Bıyık'ın ceza sahasında Candeias'a yaptığı hareket sonrasında hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.



64. dakikada Sessegnon, kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 1-0



74. dakikada Candeias'ın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun vuruşunu kaleci Günay Güvenç oyun alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Sio'nun vuruşu auta gitti.



86. dakikada Morais'in ortasında buluşan Muhammet Demir'in vuruşunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.



87. dakikada Pawlowski'nin yerden ortasında Muhamemt Demir şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Fakat VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Mete Kalkavan ofsayt nedeni ile golü iptal etti.



90+2. dakikada ceza yayından yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



90+3. dakikada Diollo'nun pasında topla buluşan Sessegnon çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleci Günay'ın müdahalesi ile top oyun alanına döndü.



Stat: Eryaman



Hakemler: Mete Kalkavan x, Özgür Ertem x, Osman Gökhan Bilir x



Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem Özgenç xx, Bjarsmyr xx, Toure xx, Polomat xx, Baiano xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 86 ?), Sessegnon xx, Candeias xx, Sefa Yılmaz xx, Ayite xx (Sadio Diallo dk. 86 ?), Sio x (Berat Ayberk Özdemir dk. 75 x)



Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Rahmetullah Berişbek, Mats, Soner Dikmen, Flavio, İlker Karakaş



Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu



Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Miroslaw Olkowski xx, Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Toşca xx, Morais xx, Chibsah xx (Twumasi dk. 67 x), Kubilay Aktaş xx, Güray Vural x (Pawlowski dk. 80 ?), Muhammet Demir xx, Kayode x (Kenan Özer dk. 67 x)



Yedekler: Haydar Yılmaz, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Mehmet Erdem Uğurlu, Furkan Soyalp



Teknik Direktör: Marius Sumudica



Gol: Sessegnon (dk. 64 pen.) (Gençlerbirliği)



Sarı Kartlar: Giovanni Sio, Polomat, Nordfeldt (Gençlerbirliği), Kana Bıyık, Kenan Özer (Gaziantep FK) - ANKARA

Kaynak: İHA