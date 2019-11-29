Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. İlk yarı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Giovanni Sio'nun pasında ceza sahası dışında buluşan Baiano'nun şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi. Candeias'ın kullandığı kornerde Flavio'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.
22. dakikada Robin Yalçın'ın ters vuruşunda kaleye yönelen topu Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle kornere çeldi.
23. dakikada Bifouma'nın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan çektiği şutu Gençlerbirliği kalecisi Eraç Özbir topu oyun alanına çeldi.
44. dakikada Gökhan Tören'nin pasında ceza sahasında buluşan Bifouma sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Hakan Yemişken xx
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Erdem Özgenç xx, Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Berat Özdemir xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Giovanni Sio xx, Stancu xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Bjarsmyr, Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Sadio Diallo, Floyd Ayite, Mats Seuntjens, İlker Karakaş, Polomat, Nadir Çiftçi
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mustafa Akbaş xx, Mina xx, Sakıb Aytaç xx, Robin Yalçın xx, Gökhan Töre xx, Acquah xx, Ahmed Ildiz xx, Bifouma xx, Jahovic xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Rahman Buğra Çağıran, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Murat Yıldırım, Donald, Chalali, Fofana, Guilherme, Eren Tozlu
Gol: Bifouma (dk. 44) (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kart: Erdem Özgenç (Geçlerbirliği) - ANKARA