Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Korona virüs nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Korona virüs nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Konyaspor'un atağında ceza sahasının dışından Rijad Bajic'in şutu defanstan döndü.
24. dakikada Shengelia'nın pasında topla buluşan Milosevic'in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
35. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Sio'nun şutu kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy xx, İsmail Şencan xx, Deniz Caer Özaral xx
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Halil İbrahim xx, Toure xx, Yasi xx, Erdem xx, Mats xx, Flavio xx, Candeias xx, Sessego xx, Sio xx, Stancu xx
Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Berat Ayberk Özdemir, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen, Arda Kızıldağ, Sami Gökhan Altıparmak, Pierre Polomat, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ali Turan xx, Uğur Demirok xx, Marin Anicic xx, Guilherme Sitya xx, Amir Hadziahmetovic xx, Jens Jonsson xx, Pablo Hurtado x (Marko Jevtovic dk. 39 xx), Levan Shegelia xx, Riad Bajic xx, Deni Milosevic xx
Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Faruku Miya, Alper Uludağ, Şener Kaya, Ferhat Öztorun, Erdon Dacı, Rogerio Rosario
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarı Kartlar: Marin Anicic (Holding Konyaspor) - ANKARA
Kaynak: İHA