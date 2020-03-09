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Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

09.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:04
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Ahmet Oğuz'dan aldığı pasla ceza sahasına sağ taraftan giren Fabricio'nun çektiği şut kaleci Boffin'i geçerek arka direkten auta gitti.


15. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yükselen Sio'nun kafa vuruşunu kaleci Boffin son anda önledi. Boşta kalan topu Chico, Sessegnon'un önünden uzaklaştırdı.


23. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza sahasına giren Amilton, topu Podolski'ye aktardı. Yaklaşık 25 metreden Podolski'nin çektiği şu üstten auta gitti.


Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler x, Mustafa Emre Eyisoy x, Özgür Ertem x


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet Oğuz xx, Toure xx, Flavio xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Yasin Pehlivan xx, Sessegnon xx, Baiano xx, Seuntjens xx, Sio xx


Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Van Beijnen, rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Sami Gökhan Altınparmak, Sadio Diallo, Ömer Alper Tatlısu, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Antalyaspor'u: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Chico xx, Kudryashov xx, N'dinga xx, Podolski xx, Hakan Özmert xx, Fredy xx, Amilton xx, Jahovic xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Nazım Sangare, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş, Blanco, Mukairu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sarı Kartlar: Mats Seuntjens (Gençlerbirliği), Chico (Antalyaspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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