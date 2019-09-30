Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 6. hafta kapanış karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep ile Göztepe, Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaşıyor.

30.09.2019 20:59
Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 6. hafta kapanış karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep ile Göztepe, Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


2. dakikada Göztepe atağında sol kanattan yapılan ortaya jerome kafayı vurdu top yandan auta çıktı.


10. dakikada sakatlık geçiren Tetteh oyuna devam edemeyerek yerini Raman Chibsah'a bıraktı.


37. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında soldan yapılan yerden ortada Gazişehirli oyuncunun vuruşunda top kendi arkadaşına çarptı.


45. dakikada Göztepe kontra atağında soldan yerden yapılan ortaya Jerome'den önce savunma kornere attı.


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Ali Şansalan xx, Erdinç Sezertam xx, İsmail Şencan xx


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Kana Bıyık x, Papy x, Alin Tosca x, Junior Morais x, Diarra x, Aziz Tetteh ? (Raman Chibsah 10. dk x), Patrick Twumasi x, Güray Vural x, Muhammet Demir x


Yedekler: Yuri Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş Zengin, Pawlowski, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan Soyalp, Jefferson, Kenan Özer


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Göztepe: Beto x, Gassama x, Alpaslan Öztürk x, Titi x, Berkan x, Castro x, Soner Aydoğdu x, Mossoro x, Napoleoni x, Serdar Gürler x, Jerome x,


Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Ege, Yasin Öztekin, Wallace Reis, Leo, Halil Akbunar, Borges Mora


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sarı Kartlar: Diarra (Gazişehir Gaziantep) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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