Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
27.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:07
IHAAW135738-SPO/27-12-2020- Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)(Fotoğraflı)Said Vakkas Yağcı Gaziantep (İHA) - Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.
IHAAW135738-SPO/27-12-2020
- Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
(Fotoğraflı)
Said Vakkas Yağcı
Gaziantep (İHA) - Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 25 dakikalık bölümü 1-1'lik beraberlikle geçildi.
(BA-S)
27.12.2020 14: 01: 04 TSI
NNNN - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı