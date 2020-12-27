Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

27.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:07
Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

IHAAW135738-SPO/27-12-2020- Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)(Fotoğraflı)Said Vakkas Yağcı Gaziantep (İHA) - Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

IHAAW135738-SPO/27-12-2020

- Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

(Fotoğraflı)

Said Vakkas Yağcı

Gaziantep (İHA) - Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 25 dakikalık bölümü 1-1'lik beraberlikle geçildi.

(BA-S)

27.12.2020 14: 01: 04 TSI

NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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