Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
09.07.2020 23:22 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:26

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ikinci yarının son bölümünde bulduğu gollerle 3-1 galip bitiren ev sahibi ekip puanını 41'e çıkararak matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor ise 30 puanda kalarak haftayı 17. sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Volkan Fındıklı'nın sert şutunu Gaziantep FK kalecisi Günay kurtardı.

3. dakikada Bajic'in yakın mesafeden Gaziantep FK kalesine çektiği sert şut üstten auta gitti.

6. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası dışından şutu yandan az farkla dışarı gitti.

13. dakikada Ömer Ali'nin pasında kaleci Günay ile karşıya karşıya kalan Milosevic'in sol köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada ceza sahasında topla buluşan Maxim'in sert şutu üst direkten döndü.

28. dakikada Sousa'nın sert şutunu Konyaspor kalecisi Ertuğrul güçlükle çeldi.

41. dakikada Morais'in yerden ortasında savunmadan sekip kaleye yönelen topu kaleci Ertuğrul son anda kurtardı.

54. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul zorlukla kornere çeldi.

60. dakikada Oğuz'un kafa ile ceza sahasına gönderdiği tehlikeli top Ertuğrul'da kaldı.

64. dakikada Konyaspor'lu Bajic'in ceza sahası dışından vuruşunda Günay gole izin vermedi.

71. dakikada Miya'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda Günay başarılı oldu.

73. dakikada Morais'in ceza sahası dışından çektiği şut direğin hemen üzerinden dışarı gitti.

80. dakikada Maxim'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruş çok az farkla auta gitti.

85. dakikada Gaziantep FK VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı.

86. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim skoru eşitledi. 1-1

87. dakikada Morais'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Soyalp ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

90+7. dakikada kaleci Günay'ın uzun degajında topla buluşan Pawlowski, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak farkı ikiye çıkardı. 3-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Candaş Elbil xx,

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xxx, Alin Tosca xxx, Junior Morais xxx, Andre Sousa xx (Pawlowski dk. 66 xxx), Güray Vural xx (Jefferson dk. 55 xx), Kenan Özer xx (Furkan Soyalp dk. 66 xxx), Maxim xxx (Chibsah dk. 90 ?), Kayode xx (Muhammet Demir dk. 46 xx)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran xx, Skubic xx, Anicic xx, Uğur Demirok xx, Alper Uludağ xx, Volkan Fındıklı xx, Marko Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xxx (Thuram dk. 79 x), Farouk Miya xx (Hurtado dk. 73 x), Deni Milosevic xxx, Rijad Bajic xx

Yedekler: Mücahit Atalay, Guilherme, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Levan Shengelia, Erdon Daci, Şener Kaya

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Milosevic (dk. 13) (Konyaspor), Maxim (dk. 86), Furkan Soyalp (dk. 87), Pawlowski (dk. 90+7) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Miya, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Milosevic, Alper (Konyaspor), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Morais (Gaziantep FK)

(İHA)

Kaynak: İHA

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