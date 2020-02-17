Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

17.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:10

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 30'a çıkarırken, Rizespor ise 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Güray'ın kornerden yaptığı tehlikeli ortayı kaleci Gökhan çift yumrukla uzaklaştırdı.

12. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aminu'nun çektiği sert şut üstten auta gitti.

14. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı ama VAR incelemesi sonrası karar serbest vuruş olarak değiştirildi.

16. dakikada Gaziantep FK'nın Muhammed Demir ile ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

26. dakikada Çaykur Rizespor savunmasından seken topa Güray'ın gelişine vuruşu yandan auta gitti.

37. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.

46. dakikada Muhammed Demir'in ceza sahası içinden sert şutu direğin yanından dışarı çıktı.

51. dakikada Gaziantep FK Sousa'nın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. 1-0

56. dakikada Gaziantep FK Kayode'nin düşürülmesi ile penaltı kazandı. Kayode'yi düşüren İvanildo ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

57. dakikada Muhammed Demir'in penaltı vuruşunda top direkten döndü.

60. dakikada Gaziantep FK bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına bir kez daha Muhammed geçti ve ikinci penaltıyı da kaçırdı.

75. dakikada Gaziantep FK'da Twumasi'nin soldan yaptığı tehlikeli ortaya Moroziuk ayak koyarak topu kornere gönderdi.

90. dakikada Twumasi'nin serbest vuruştan yaptığı ortaya Papy iyi yükselerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Kubilay Aktaş xx, Alin Tosca xx, Papy Diyabodji xxx, Morais xx, Sousa xxx, Güray Vural xxx (Chibsah dk. 82 ?), Maxim xx (Diarra dk. 79 x), Muhammet Demir x (Twumasi dk. 66 x), Kayode xxx

Yedekler: Haydar, Mustafa Burak, Ulaş, Mehmet Erdem, Pawel Olkowski, Furkan, Powlowski,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Ivanildo x, Talbi xx, Melnjak xx, Diomande xx, Oğuz Kağan xx (Samudio dk. 73 x), Oğulcan Çağlayan x (Abarhoun dk. 62 x), Boldrin xx, Umar Aminu xx, Skoda xx (Yan Sasse dk. 85 ?)

Yedekler: Tarık, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Denis Garmash, Atakan Akkaynak, Abdullah Durak, Tunay Torun,

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Sousa (dk. 51), Papy (dk. 90) (Gaziantep FK)

Kırmızı Kart: Ivanildo (dk. 56) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Maxim, Kubilay, Sousa (Gaziantep FK), Oğuz Kağan, Talbi (Çaykur Rize)

(İHA)

Kaynak: İHA