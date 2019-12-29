Haberler » Spor » Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Spor

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

29.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:42
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Futbol Kulübü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Yoğun yağış altında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Gaziantep FK'da Güray Vural yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


53. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, Kayode'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.


57. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışından Papy'nin çektiği şut farklı şekilde auta gitti.


78. dakikada Malatyaspor atağında yapılan ortada topla buluşan Bifouma skoru eşitledi. 1-1


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Savranlar xx


Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Papy Diyabodjı xx, Kana Bıyık xx, Alin Tosca xx, Morais xxx, Diarra xx (Olkowski dk. 90 ?), Güray Vural x, Jefferson xx, Kenan xx (Chibsah dk. 79 x), Kayode xx (Muhammet Demir dk. 86 ?)


Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş, Mehmet Erdem, Kubilay, Furkan, Twuması


Teknik Sorumlu: Cristian Petre


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Özer xx, Mustafa Akbaş xx, Hadebe xx, Sakıp Aytaç xx, Robin Yalçın xx (Ahmed dk. 90 ?), Murat Yıldırım xx (Buğra dk. 60 x), Donald xx, Bifouma xxx, Guilherme x (Fofana dk. 46 x), Adis Jahovic x


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Chaleli


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Kayode (dk. 21) (Gaziantep FK), Bifouma (dk. 78) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı kartlar: Güray Vural (dk. 48) (Gaziantep FK), Jahovic (dk. 53) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Hadebe, Guilherme, Bifouma, Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor), Kenan Özer, Güray Vural, Jefferson, Kana Bıyık (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler