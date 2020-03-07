Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

07.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:14

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçın ilk yarısı 1-0 Bordo-mavililerin üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)



3. dakikada Maxim'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'in şutunu Uğurcan çıkardı.



11. dakikada Sousa'nın ceza sahası dışından sert vuruşu yandan dışarı gitti.



18. dakikada Kenan Özer'in ortasında kafa vuruşu yapan Kayode'nin şutu farklı şekilde dışarı çıktı.



22. dakikada Kamil Ahmet'in sıfırdan yaptığı ortaya güzel bir kafa vuruşu yapan Ekuban, takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1



40. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası sol köşesinden yaptığı vuruşta top bir kez daha Uğurcan'da kaldı.



Stat: Gaziantep Kalyon



Hakemler: Halis Özkahya xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx



Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji x, Kana Bıyık x, Alin Tosca x, Junior Morais x, Sousa xx, Kenan Özer xx, Güray Vural x, Maxim xx, Kayode x



Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Muhammet Demir, Pawlowski, Chibsah, Diarra, Furkan, Mehmet Erdem, Twumasi



Teknik Direktör: Marius Sumudica



Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Campi x, da Costa x, Novak x, Obi Mikel x, Sosa x, Ndiaye x, Nwakaeme xx, Ekuban xx, Sörloth x



Yedekler: Erce Kardeşler, Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Guilherme, Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan



Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir



Gol: Ekuban (dk. 22) (Trabzonspor)



Sarı Kartlar: Sosa, Obi Mikel (Trabzonspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA