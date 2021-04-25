Süper Lig: Gaziantep FK: 0 B.B. Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 B.B. Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 B.B. Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 37. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 37. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Schwechlen'in vuruşu kaleciden döndü, dönen topu bir kez daha Schwechlen tamamladı, kaleci kornere çeldi.

16. dakikada Cenk Ahmet'in uzaktan sert ve tehlikeli şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

23. dakikada Dicko sol kanattan yaptığı tehlikeli orta kaleci Szumski'de kaldı.

31. dakikada Obertan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Gomes kafayı vurdu, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

36. dakikada Kenan'ın ortasına kale önünde Muhammet Demir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Obertan'ın karşı karşıya vuruşunu kaleci Çağlar kurtardı.

45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet'in vuruşu Gökhan'dan döndü.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İbrahim Bozbey xx

Gaziantep FK: Çağlar Şahin xx, Oğuz Ceylan x, Papy Djilobodji x, Alin Tosca xx, Güray Vural x, Amedej Vetrih xx, Jefferson x, Alexandru Maxim x, Muhammet Demir xx, Nouha Dicko xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Andre Sousa, Furkan Soylap, Zvonımir Kozulj, Kevin Mirallas, Mirza Cihan, Osama Rashid, Ertuğrul Ersoy, Roderick Miranda

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

B.B.Erzurumspor: Jakup Szumski xx, Murat Uçar x, Gökhan Kardeş x, Hasan Hatipoğlu xx, Leo Schwechlen x, Petrus Boumal x, Johanna Omolo x, Gabriel Obertan xx, Cenk Ahmet Alkılıç x, Emrah Başsan xx, Ricardo Gomes x

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Adolphe Teikeu, Bogdan Butko, Osman Çelik, Zakarya Bergdich, Buğra Çağıran, Arvydas Novikovas, Elbasan Rashani, Oltan Karakullukçu, Özgür Sert

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Sarı Kart: Boumal (Erzurumspor) - GAZİANTEP

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 B.B. Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 B.B. Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 B.B. Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 B.B. Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 B.B. Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 B.B. Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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