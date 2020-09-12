İlk yarıda 3 gol var
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İlk yarıda 3 gol var

Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor.

İlk yarıda 3 gol var
12.09.2020 20:56 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:21

Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kubilay'a çarptı. Hakem Bahattin Şimşek, bu pozisyonu VAR'ın uyarısıyla yeniden izleyerek, penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

15. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda'nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

18. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fatih kornere çeldi.

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Günay iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Falcao'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

32. dakikada Kenan'ın ara pasında Djolobodji ceza sahası içerisinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldı. Djilobodji'nin kaleci Fatih ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

34. dakikada Belhanda'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Feghouli'nin kaleci Günay ile karşı karşıya geldi. Feghouli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'a çarparak kornere gitti.

35. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı kornerde kale önünde Luyindama'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay oyun alanına çeldi.

40. dakikada sağ taraftan Feghouli'nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Falcao'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İbrahim Bozbey xx, İlker Takpak xx

Galatasaray: Fatih xx, Elabdellaoui xx, Luyindama xx, Marcao xx, Sarrachi xx, Taylan xx, Belhanda xx, Emre Kılınç xxx, Arda xx, Feghouli xx, Falcao xxx

Yedekler: Okan, Şener, Linnes, Emin, Babel, Donk, Ömer, Jimmy, Ali Yavuz Kol, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay x, Oğuz xx, Djilobodji xx, Kana-bıyık xx, Morais xx, Kubilay xx, Sousa xx, Kenan xx, Güray xx, Maxim xx, Andre xx

Yedekler: Çağlar Şahin, Mustafa, Ulaş, Olkowski, Jefferson, Kozulj, Tetteh, Enver Cenk, Muhammet Demir

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Falcao (dk. 8 pen. ve 40), Emre Kılınç (dk. 28) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kubilay Aktaş (Gaziantep), Luyindama (Galatasaray)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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