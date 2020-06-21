Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 3 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 3 (Maç sonucu)
21.06.2020 23:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:26

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Emre Akbaba'nın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

17. dakikada Güray Vural'ın sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Djilobodji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

34. dakikada Feghouli'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Onyekuru, ceza sahası içi sol tarafında kaleci Günay'ı da geçen topu boş kaleye göndermek isterken Kana-Bıyık son anda çizgiden çıkardı.

36. dakikada Feghouli'nin ara pasında defansın arkasına iyi kaçan Falcao, ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

40. dakikada Seri'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda rakiplerinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

55. dakikada atılan geri pasta topu kaptıran Ahmet Çalık'ın Kenan Özer'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy, pozisyonda Ahmet'i son adam olarak değerlendirdi ve direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.

66. dakikada Marcelo Saracchi'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topu alan Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

78. dakikada gelişen Gaziantep atağında sol kanatta topla buluşan Twumasi'nin ceza sahasının dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

89. dakikada Maxim'in kullandığı korner atışında Kenan'ın kafa vuruşunda kaleci Okan, topu direk dibinden son anda kornere gönderdi.

90. dakikada sağ kanattan Oğuz'un ortasında uzak köşede topla buluşan Djilobodji'nin müsait pozisyonda yaptığı sert kafa vuruşu üstten auta çıktı.

90+4. dakikada sağ kanattan açılan ortada Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Twumasi'nin şutunu Okan oyun alanına çeldi. Dönen topu alan Kenan Özer'in ortasında altı pas üzerinde Kayode, şık röveşata vuruşunda topu filelerle buluşturdu. Ancak VAR'a giden ve pozisyonu inceleyen Alper Ulusoy, gol pozisyonu öncesinde köşe gönderi bayrağında Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

102. dakikada Sekidika'nın Maxim'e ceza sahası içerisinde yaptığı harekette, Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

103. dakikada topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı Okan Kocuk'un sağından filelerle buluşturdu. 3-3

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İsmail Şencan xx, Mustafa Sönmez xx

Galatasaray: Okan Kocuk xx, Mariano xx (Martin Linnes dk. 81 '), Ahmet Çalık xx, Mario Lemina xx, Marcelo Saracchi xx, Jean Michael Seri xx, Emre Akbaba xx (Taylan Antalyalı dk. 59 x), Sofinae Feghouli xxx (Jimmy Durmaz dk. 81 '), Henry Onyekuru xx, Younes Belhanda xxx (Selçuk İnan dk. 72 x), Radamel Falcao xxx (Sekidika dk. 80 ')

Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emin Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Mehmet Erdem Uğurlu x (Diarra dk. 62 ' (Furkan Soyalp, dk. 79 ?), Tosca xx, Papy Djilobodji xxx, Kana-Bıyık xx (Kubilay Aktaş, dk. 79 x), Oğuz Ceylan xx, Jefferson xx (Muhammet Demir dk. 67 x), Güray Vural x (Twumasi dk. 62 ), Maxim xxx, Kenan Özer xxx, Kayode xx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Chibsah, Pawel Olkowski, Andre Sousa, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Falcao (dk. 36), Belhanda (dk. 40), Feghouli (dk. 66) (Galatasaray), Djilobodji (dk. 17), Twumasi (dk. 78), Maxim (dk. 103 pen.) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Ahmet Çalık (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mariano, Belhanda, Saracchi, Okan Kocuk, Onyekuru, Ömer Bayram (Galatasaray), Kenan, Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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