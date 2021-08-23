Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ tarafta topu alan Boey'in ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Diagne'nin gelişine vuruşunda kaleci Munir topu iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Lobjanidze'nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topu alan Diouf'ın kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

88. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Luyindama'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Kısal xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xxx, Luyindama xxx, Nelsson xx, Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 67 xx), Taylan xx, Berkan xx (Babel dk. 67 xx), Kerem xx (Mustafa Muhammed dk. 77 xx), Cicaldau xx (Emre Akbaba dk. 67 xx), Feghouli xx (Barış Yılmaz dk. 87 ?), Diagne xx

Yedekler: İsmail Çipe, Yedlin, Alpaslan, Aytaç Kara, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hatayspor: Munir xx, Kamil xx, Fatih xx, Simon xx, Samuel xx, Mehdi xx, Ruben xx ( Onur dk. 46 xx), Lobjanidze xx (Sadık dk. 88 ?), Emre Çolak xx (Traore dk. 46 xx), Dylan xx (Kamara dk. 62 xx), Diouf xx (El Kaabi dk. 76 xx)

Yedekler: Abdullah, Burak, Burak, Bülent, Eren

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Lobjanidze (dk. 3) (Hatayspor), Feghouli (dk. 30), Luyindama (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Luyindama (Galatasaray), Ribeiro, Falette (Hatayspor)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu) - Haberler
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