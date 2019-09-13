Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sol kanatta Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Marcao'nun kafa vuruşunu kaleci Fatih oyun alanına çeldi.
77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunu Muslera kornere çeldi.
80. dakikada Belhanda'nın orta alandan verdiği pasta topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Belhanda xx, Lemina x (Ömer dk. 30 xx), Feghouli xx (Adem dk. 80 ?), Babel xxx, Falcao xxx (Donk dk. 90 ?)
Yedekler: Okan, Şener, Emre, Ahmet, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Kasımpaşa: Fatih xx, Hafez xx (Heintz dk. 82 ?), Ben Youssef xx, Veysel Sarı xxx, Popov xx, Khalili xx, Aytaç Kara xx, Hajradinovic xx, İlhan Depe xx (Mustafa Pektemek dk. 72 x), Quaresma xx, Thiam xx (Veigneau dk. 72 x)
Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Fernandes, Furkan, Özgür, Azad
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Falcao (dk. 38) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Hajradinovic, Youssef, Quaresma (Kasımpaşa), Marcao, Ömer (Galatasaray) - İSTANBUL