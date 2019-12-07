Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

07.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:05

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın ilk yarısında Belhanda'nın penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



58. dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Seri, bekletmeden şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.



61. dakikada Welinton'un sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Bammou'nun vuruşunda Muslera topa sahip oldu.



64. dakikada Bammou'nun pasında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Muslera'dan dönen topu Junior Fernande tamamlamak istedi ancak topu dışarı gönderdi.



71. dakikada Welinton'un sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Caulker'in kafa vuruşunda Muslera topu kornere gönderdi.



72. dakikada kullanılan korner atışında Salih Uçan'ın yaptığı ortada Caulker'in indirdiği topa Junior Fernandes vurdu ancak Muslera gole izin vermedi.



73. dakikada üst üste kazanılan köşe vuruşunu yine Salih Uçan kullandı. Bu kez ceza sahasında kafayı Caulker vurdu, Muslera yine geçit vermedi.



81. dakikada N'Sakala'nın soldan yaptığı ortada Caulker'in kafayla indirdiği top arka direkte Bammou'da kaldı. Bu futbolcunun müsait durumda vuruşunda Muslera son anda topu kornere gönderdi.



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx



Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Donk xxx, Marcao xx, Nagatomo xxx, Seri xxx (Taylan dk. 83 ?), Nzonzi xx, Belhanda xxx, Lemina xx, Ömer Bayram xx (Jimmy Durmaz dk. 74 x), Adem Büyük xx (Falcao dk. 79 x)



Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk, Emin Bayram, Emre Mor



Teknik Direktör: Fatih Terim



Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx, Welinton xxx, Caulker xxx, N'Sakala xx, Ceyhun x (Salih Uçan dk. 62 xx), Siopis x (Musa Çağıran dk. 88 ?), Efecan xx, Bakasetas xx, Junior Fernandes xx (Onur Bulut dk. 74 xx), Bammou xx



Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Umut Güneş, Tzavellas, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir



Teknik Direktör: Erol Bulut



Gol: Belhanda (dk. 20 pen.) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Siopis, Welinton, Onur Bulut, Efecan (Aytemiz Alanyaspor), Seri, Jimmy Durmaz (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA