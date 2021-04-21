Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Ie'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

10. dakikada sağ köşeden Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi. Meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

25. dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

26. dakikada sol taraftan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuben topu arka diğere indirdi. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx

Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Marcao xx, Luyindama xx, Saracchi xx, Taylan xx, Gedson xx, Emre Kılınç xx, Feghouli xx, Kerem xx, Babel xx

Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Ie xx, Vitor xx, Marlon xx, Berat xx, Baker xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Bakasetas xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet, Flavio, Atakan, Abdulkadir Parmak, Faruk Can, Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Ie (Trabzonspor) - İSTANBUL

Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşta kalan Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşu direkte patladı, Muslera da arkadaşlarına yüklendi
Boşta kalan Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşu direkte patladı, Muslera da arkadaşlarına yüklendi
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk devresinde gol sesi çıkmadı! Canlı anlatım
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk devresinde gol sesi çıkmadı! Canlı anlatım
Trabzon maçına az bir süre kala Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı
Trabzon maçına az bir süre kala Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Meral Akşener Nikos Dendias
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Cem Yılmaz Toprak Sergen
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 20:07:50. #1.16#

title