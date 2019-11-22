Süper Lig: Galatasaray: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada sol kanattan açılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Visca kafayla topu Crivelli'ye indirdi. Crivelli'nin yerden yaptığı vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.
24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mahmut'un şutu direğin yanından auta çıktı.
34. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Feghouli'nin kafa vuruşunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Lemina'nın şutunda ceza sahası içinde Adem'in dokunuşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Asım Yusuf Öz xx
Galatasaray: Okan xx, Mariano xx, Ahmet xx, Marcao xx, Emre xx, Donk xx, Ömer xxx, Lemina xxx, Feghouli xx, Babel xx, Adem xx
Yedekler: Batuhan, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan, Nagatomo, Nzonzi, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Visca xxx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Arda Turan, Elia, Demba Ba, Aziz Eraltay, Veira, Berkay, Robinho, Gökhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Babel, Adem (Galatasaray), İrfan Can, Mahmut (Başakşehir) - İSTANBUL