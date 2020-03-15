Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Radamel Falcao'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.



55. dakikada Galatasaray savunmasının yaptığı hatada topu alan Burak Yılmaz'ın ortasında arka direkte N'Koudou'nun şutunda Muslera, gole izin vermedi.



73. dakikada Seri'nin kullandığı kornerde Karius'tan seken topu Lemina tamamladı. Karius'un yine müdahale ettiği topu bu sefer Feghouli kale önünde tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



78. dakikada Marcao'nun ara pasında Ömer Bayram'ın sol çaprazdan sert şutunu Karius çeldi. Dönen topla buluşan Feghouli'nin yerden şutu ise az farkla yandan auta çıktı.



86. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Atiba'nın dokunduğu top, Muslera'nın elinde kaldı.



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İsmail Şencan xx



Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Donk xx, Marcao xx, Saracchi xx, Lemina xxx, Seri xx, Belhanda x (Ömer Bayram dk. 46 xx), Feghouli xx, Onyekuru xx (Emre Akbaba dk. 87 ?), Falcao xx (Andone dk. 90+1 ?)



Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı



Teknik Direktör: Fatih Terim



Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx (Lens dk. 63 x), Vida xx, Ruiz xx, Caner xx, Elneny xx, Atiba xxx, Boyd x, N'Koudou xx (Diaby dk. 90+1 ?), Boateng xx (Adem Ljajic dk. 67 x), Burak Yılmaz xx



Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Necip, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Sarı kartlar: Mariano (Galatasaray), Lens, Burak Yılmaz, Çağdaş Atan (Antrenör) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA