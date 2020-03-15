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Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

15.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:04
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Donk'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru'nun çaprazdan yaptığı vuruşta Gökhan Gönül'e çarpan top kornere çıktı.


17. dakikada sağ taraftan Seri'nin kullandığı korner vuruşunda Donk'un kafa vuruşu üstten ata çıktı.


30. dakikada Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak isteği topa Saracchi ayak koyunca meşin yuvarlak Falcao'da kaldı. Kolombiyalı oyuncunun pasında Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Karius topu kontrol etti.


32. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında savunmadan önce Atiba ayağını koydu. Ancak top az farkla auta çıktı.


45+2. dakikada Seri'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İsmail Şencan xx


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Donk xx, Marcao xx, Saracchi xx, Lemina xx, Seri xx, Belhanda xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Falcao xx


Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Andone, Taylan Antalyalı


Teknik Direktör: Fatih Terim


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz xx, Caner xx, Elneny xx, Atiba xx, Boyd xx, N'Koudou xx, Boateng xx, Burak Yılmaz xx


Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Necip, Adem Ljajic, Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Diaby


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sarı kart: Mariano (Galatasaray) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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