Süper Lig futbolcuları yeteneklerini sanal sahada gösterecek Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarına evlerinde devam eden Süper Lig futbolcuları, yeteneklerini bu kez sanal sahada gösterecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarına evlerinde devam eden Süper Lig futbolcuları, yeteneklerini bu kez sanal sahada gösterecek. Yeniden yeşil sahalara dönecekleri günleri iple çeken oyuncular, E-Futbol Turnuvası'nde heyecan yaşayacak.

TRT Spor'da ilk kez ekrana gelecek Mini E-Futbol Turnuvası'nın ilk maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nden Güray Vural ile Demir Grup Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında Göztepe'den Eren Bilen ile Hes Kablo Kayserispor'dan Enver Cenk Şahin sanal sahada yeteneklerini gösterecek. Mücadeleler sonucu kazanan isimler finalde şampiyonu belirleyecek. Spiker ve yorumcuların değerlendireceği Mini E-Futbol Turnuvası bugün saat 18.00'de ekranda olacak.

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NIN EN ÖZEL ANLARIUEFA tarafından 2019 yılında hazırlanan Avrupa'nın Anları "Euro Moments" belgeselini de TRT Spor ilk kez ekrana getirerek izleyicilerin beğenisine sunacak. Avrupa Futbol Şampiyonası'na damga vuran maçları, takımları, futbolcuları, teknik direktörleri ve onların merak uyandıran hikayelerini anlatan belgesel 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de yayınlanacak.NEFES KESEN KARŞILAŞMALARUnutulmaz ve nostaljik maçlar kuşağı bu hafta da (27 Nisan - 3 Mayıs) sporseverleri geçmişe doğru yolculuğa çıkaracak. Hafta içi her gün saat 19.00, hafta sonu 10.00 ila 23.30'da TRT Spor'da yayınlanacak heyecan dolu karşılaşmalar futbol tutkunlarını sevindirecek. Program şöyle: Pazartesi: Nostaljik Maçlar 1989 Yunanistan - Türkiye Salı: Unutulmaz Maçlar 1989 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray - Monaco Çarşamba: Unutulmaz Maçlar 2002 UEFA Kupası Fenerbahçe - AIK Solna Perşembe: Unutulmaz Maçlar 2002 UEFA Kupası FK Sarajevo - Beşiktaş Cuma: Unutulmaz Maçlar 1998 UEFA Kupası Finali İnter - LazioCumartesi: Unutulmaz Maçlar 1984 Avrupa Şampiyonası Finali Fransa - İspanyaPazar: Unutulmaz Maçlar 1988 Avrupa Şampiyonası Finali Sovyetler Birliği - Hollanda1998 DÜNYA KUPASI'NDAN 26 KARŞILAŞMAEn fazla yıldızın yer aldığı turnuvalardan biri olan 1998 Dünya Kupası'ndan bu hafta (27 Nisan - 3 Mayıs) 26 karşılaşma TRT Spor ekranında olacak. Program şu şekilde: Pazartesi: 10.30 Fransa - Güney Afrika12.15 İtalya -Şili16.00 Brezilya - İskoçya23.00 İspanya -NijeryaSalı: 10.30 Hollanda - Güney Kore12.15 Arjantin- Jamaika16.00 Romanya - İngiltere23.00 Almanya - YugoslavyaÇarşamba: 10.30 Fransa - Suudi Arabistan12.15 Hollanda - Meksika16.00 Brezilya - Norveç23.00 Fransa - DanimarkaPerşembe10.30 İspanya-Bulgaristan12.15 İtalya-Kamerun16.00 Nijerya -Danimarka23.00 Arjantin- İngiltereCuma10.30 İtalya- Norveç12.15 Almanya - Meksika16.00 Brezilya - Danimarka23.00 İtalya - FransaCumartesi14.00 Almanya-Hırvatistan16.00 Hollanda-Arjantin21.00 Brezilya- HollandaPazar14.00 Fransa Hırvatistan16.00 Hollanda-Hırvatistan21.00 Brezilya-Fransa

Kaynak: DHA