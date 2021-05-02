Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor.
Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Kudriashov'un yerden pasına hareketlenen Eren Albayrak, ceza sahası içerisinde Esiti'nin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
5. dakikada topun başına geçen Fredy, topu ve kaleci ayrı köşelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
31. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Halil, yerden topu ceza sahası dışına bıraktı. Topun gelişine sert bir vuruş yapan Esiti, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
37. dakikada ceza sahasına giren Omar İmeri, sağ kanattan bindiren Bünyamin Balcı'nın önüne yerden güzel bir pas verdi. Bünyamin Balcı'nın yerden sert şutunda, topu kaleci kornere çeldi.
Stat: Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Erdinç Sezertam xx, Osman Gökhan Bilir xx
FTA Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Kudriashov xx, Ufuk Akyol xx, Nuri Şahin xx, Amilton xx, Fredy xx, Eren Albayrak ? (Omar İmeri dk.13 xx), Podolski xx
Yedekler: Doğukan, Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Sidney Sam, Orgil, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Göztepe : İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Kerim Alıcı xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Kubilay Sönmez xx, Esiti xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Diabate xx, Jahovic xx
Yedekler: Arda Özçimen, Egeberk Gabel, Alparslan, Gassama, Ideye, Yılmaz Basravi, Yalçın, Beykan Şimşek, Efe Binici, Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Fredy (dk. 5 pen.) (Antalyaspor), Esiti (dk. 31) (Göztepe) - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı