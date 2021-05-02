Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor.

Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan Kudriashov'un yerden pasına hareketlenen Eren Albayrak, ceza sahası içerisinde Esiti'nin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada topun başına geçen Fredy, topu ve kaleci ayrı köşelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

31. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Halil, yerden topu ceza sahası dışına bıraktı. Topun gelişine sert bir vuruş yapan Esiti, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

37. dakikada ceza sahasına giren Omar İmeri, sağ kanattan bindiren Bünyamin Balcı'nın önüne yerden güzel bir pas verdi. Bünyamin Balcı'nın yerden sert şutunda, topu kaleci kornere çeldi.

Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Erdinç Sezertam xx, Osman Gökhan Bilir xx

FTA Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Kudriashov xx, Ufuk Akyol xx, Nuri Şahin xx, Amilton xx, Fredy xx, Eren Albayrak ? (Omar İmeri dk.13 xx), Podolski xx

Yedekler: Doğukan, Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Sidney Sam, Orgil, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Ali Eren İyican

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Göztepe : İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Kerim Alıcı xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Kubilay Sönmez xx, Esiti xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Diabate xx, Jahovic xx

Yedekler: Arda Özçimen, Egeberk Gabel, Alparslan, Gassama, Ideye, Yılmaz Basravi, Yalçın, Beykan Şimşek, Efe Binici, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Fredy (dk. 5 pen.) (Antalyaspor), Esiti (dk. 31) (Göztepe) - ANTALYA

Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor
Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, 'Lan şerefsiz' diye bağırdıktan sonra yayından atıldı
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Gündeş Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Bursa Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Göztepe: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:40:36. #1.16#

title