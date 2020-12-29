FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
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FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)

29.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:26
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında, FT Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 15. haftasında, FT Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada geri pası uzaklaştırmaya çalışan kaleci Boffin'in vuruşu kısa düşünce, top Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin bekletmeden verdiği pasla ceza sahası yayınına yakın bölgede topla buluşan Boupendza'nın şık vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-1

17. dakikada hzlı gelişen Hatayspor atağında ceza sahası sol çaprazdan topla birlikte içeriye giren Boupendza, rakibinin sağından atıp solundan geçerek kaleye sert şut çıkardı, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 0-2

22. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Boupendza, kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi. 0-3

29. dakikada hızlı çıkan Antalyaspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Mohamedi kurtardı.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan M. Diouf, topu geriden gelen takım arkadaş Akintola ile buluşturdu. Akintola'nın sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 0-4

45+1. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Boupendza'nın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Boupendza, ilk yarıda kendisinin 4, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5

Stat: Antalya

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Samet Çavuş xx, Murat Şener xx

FT Antalyaspor: Boffin x, Mert Yılmaz x (Bünyamin dk. 28 x), Ersan Gülüm x (Eren Albayrak dk. 28 x), Naldo xx, Kudriashov x, Sidney Sam x, Nuri Şahin xx, Hakan Özmert x (Gökdeniz dk. 28 x), Fredy xx, Podolski xx, Orgill x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Mevlüt Han, Serdar, Omar Imeri, Adem, Gökdeniz, Bünyamin

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Hatayspor: Mohamedi xx, Popov xx, Billong xx, Pablo xx, Katranis xx, Akintola xxx, Ruben Riberio xx, Rayane Aabid xx, Traore xxx, Boupendza xxxx, M. Diouf xxx

Yedekler: Yavuz, Akın Alkan, Burak Can, Soner, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Mesut, Mirkan, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Boupendza (dk. 8, 17, 22 ve 45+1), Akintola (dk. 35) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Hakan Özmert, Orgill, Fredy ( Antalyaspor)

(Cafer Eser - Suat Metin/İHA)

FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)
FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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