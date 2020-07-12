Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Jahovic'in dokunuşunu kaleci çıkardı.
12. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
21. dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan ceza alanı içine kestiği korner atışında Jahovic'in kafası ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Cisse'nin şutu az farkla yandan auta gitti.
61. dakikada Juanfran'ın ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin vuruşunu defans araya girerek uzaklaştırdı.
73. dakikada Nazım Sangare'nin ceza alanı sağ çizgiden yerden pasında Jahovic'in dokunuşunda top yandan auta gitti.
77. dakikada Eren Albayrak'ın sağ kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Veysel Sarı'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Metin xx, Bahtiyar Birinci xx
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Eren Albayrak xx, Kudriashov xx, Veysel Sarı xx, Nazım Sangare xx, Bünyamin Balcı xx (Chico dk. 70 x), Ufuk Akyol xx, Doğukan Sinik xxx (Salih Dursun dk. 87 ?), Amilton xxx, Jahovic xxx (Blanco Leschuk dk. 76 x)
Yedekler: Yakup Mert Çakır, Boffın, Ersan Adem Gülüm, Mevlüthan Ekelik, Erman Herman Vardar, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, N'sakala xx, Tzavellas xx,Caulker xx,Juanfran x, Ceyhun Gülselam xx (Emircan Altıntaş dk. 74 x),Salih Uçan x (Siopis dk. 21 x), Efecan Karaca x, Bakasetas x, Fernandes x (Mustafa Pektemek dk. 58 x), Cisse xx
Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa çağıran, Lokman Gör
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Adis Jahovic (dk. 21) (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)
(İHA)
Kaynak: İHA