Süper Lig fikstürü çekildi
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Süper Lig fikstürü çekildi

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi.

Süper Lig fikstürü çekildi
26.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:20

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. 11 Eylül'de başlayacak olan ligde ilk yarı 24 Ocak'ta sona erecek, ikinci yarı 5 gün sonra 29 Ocak'ta başlayacak ve lig 16 Mayıs'ta sona erecek. 42 hafta oynanacak olan sezonda 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde oynanacak.

Süper Lig fikstürü çekildi. 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve 21 takımın temsilcileri, kura çekiminde hazır bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig kulüplerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu fikstür kura çekiminden önce yaptığı açıklamada fikstür çekiminin hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezonda maçlarımızın sağlık kurulumuzun belirlediği tedbirlerle insan sağlığından ödün vermeden oynayacağız. Ekim ayında stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında taraftar alınmasına karar verdik. Sağlık Kurulu'nun Fikstürünü çekeceğimiz süper lig her geçen gün dünyada daha fazla ilgi görüyor. Futbol güzel oyun hepimizin görevi bu oyuna değer katmak. Hepimizin bu sorumlulukla hareket edeceğine inanıyorum. Yapısal sorunları çözmek için çaba gösteriyoruz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, fair-play ve dostluğun daha ön planda olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig, 16 Mayıs'ta tamamlanacak. Ligde devre arası olmayacak. İlk yarı 24 Ocak'ta sona ererken, ikinci yarı 29 gün sonra başlayacak. 42 hafta oynanacak olan sezonda takvim sıkıştırılacak ve 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları, hafta içinde oynanacak. Ligde 33. ve 38. hafta karşılaşmaları, Avrupa Kupaları maçlarının oynanacağı haftalara denk geldiği için, bu periyotta Avrupa'da yoluna devam takım ya da takımlar olması halinde, bu ekiplerin lig karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenecek.

Derbi haftaları

Süper Lig 2020-2021 sezonunda maç fikstürünün çekilmesiyle derbi haftaları da netleşti. Buna göre oluşan derbi haftaları şu şekilde:

1. hafta

Trabzonspor-Beşiktaş

3. hafta

Galatasaray-Fenerbahçe

6. hafta

Fenerbahçe-Trabzonspor

10. hafta

Fenerbahçe-Beşiktaş

15. hafta

Trabzonspor-Galatasaray

19. hafta

Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor

DG Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

Kayserispor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Hatayspor-M.Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep FK

Karagümrük-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Antalyaspor-Gençlerbirliği

Konyaspor (Bay)

(İHA)

Kaynak: İHA

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