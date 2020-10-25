Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakası başladı!
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Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakası başladı!

25.10.2020 20:22 | Son Güncelleme: 25.10.2020 20:27
Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakası başladı!

Süper Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftalaında oldukça kötü bir performans sergileyen Karadeniz ekibi, kötü gidişatlarına son vermek istiyor.

Süper Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Tranzonsporu mağlup ederek 3. üst üste galibiyetini almak istiyor. Müsabaka 19.00'da başladı ve halen tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇENİN İLK 11

Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta.

TRABZONSPORUN İLK 11'İ

Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta yer aldı.

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