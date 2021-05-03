Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında şansını sürdürdü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada ceza sahası dışı sağ çizgisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, kale sahası içine sert bir orta yaptı. Bu noktada topla buluşan Valencia'nın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

61. dakikada Boumal'ın pasında topla buluşan Rashani, ceza sahası önüne gelip şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

80. dakikada ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Ozan Tufan'ın arka direğe gönderdiği ortada Valencia uçarak kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

81. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Obertan topuk pasıyla Özgür'e çıkardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

87. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Pelkas, müsait pozisyondaki Osayi-Samuel'e pasını verdi, bu futbolcunun müsait durumdaki şutunda kaleci Szumski topu kornere gönderdi.

90+3. dakikada sağdan ceza sahasına süratli şekilde giren Ozan Tufan, penaltı noktası üzerindeki Osayi-Samuel'e çıkardı. Bu futbolcu istediği vuruşu yapamadı ve son olarak Samatta'ya çarpan top auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

Fenerbahçe: Harun xxx, Ozan xxx, Tisserand xx, Szalai xx, Caner xxx (Novak dk. 62 xx), Sosa xxx, Mesut xxx (Osayi-Samuel dk. 71 x), İrfan xxx, Pelkas xxx (Gustavo dk. 88 ?), Mert Hakan xxx (Samatta dk. 70 x), Valencia xxx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Ferdi, Cisse, Sinan Gümüş, Thiam

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

BB Erzurumspor: Szumski xx, Mehmet Murat xx, Gökhan x, Hasan x, Schwechlen x, Boumal x, Omolo x (Özgür dk. 46 xx), Novikovas x (Rashani dk. 46 xx), Obertan xx, Cenk Ahmet x (Butko dk. 61 x), Oltan xx

Yedekler: Kayacan, Göktuğ, Teikeu, Rahman Buğra, Bergdich, Osman, Gomes

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Sosa (dk. 6 pen.), Valencia (dk. 12), Pelkas (dk. 14) (Fenerbahçe), Özgür (dk. 81) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Rashani, Mehmet Murat (BB Erzurumspor) - İSTANBUL

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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