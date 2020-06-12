HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti.

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
12.06.2020 23:06 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:13

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalıp 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak lige galibiyetle başladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kravets'in, ceza yayının hafif solundan yaptığı vuruşta kaleyi Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

59. dakikada Kayserispor'un kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mensah'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-1

77. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mesanovic'in şutunda Altay gole izin vermedi. Aynı dakika içinde Djedje'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mensah'ın, gelişine vuruşunda Altay bir kez daha kalesini gole kapadı.

86. dakikada Emre'nin ceza sahası içine ortasında Sapunaru'nun top eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada beyaz noktanın başına geçen Vedat Muriqi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

88. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gustavo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xxxx, Deniz Türüç xx, Serdar Aziz xx, Falette xx, Dirar xx, Ozan Tufan x, Ferdi Kadıoğlu x (Vedat Muriqi dk. 64 xxx), Rodrigues xx (Emre Belözoğlu dk. 79 xxx), Gustavo xxx, Mehmet Ekici xx (Tolga Ciğerci dk. 79 x), Mevlüt Erdinç x (Zajc dk. 72 xx)

Yedekler: Harun Tekin, Murat Sağlam, Jailson, Tolgay Arslan, Ömer Faruk, Allahyar

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Kayserispor: Lung xx, Angelo xx, Emre Taşdemir xx, Sapunaru x, Zoran Kvrzic xx, Hasan Hüseyin xx (Enver Cenk dk. 90 ?), Mesanovic x, Rienstra xx, Mensah xxx, Djedje xx, Kravets x (Situm dk. 81 ?)

Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Kula, Yasir Subaşı, Aksel Aktaş, Emre Demir, Uzodimma, Ziya Alkurt, Ömer Uzun

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Vedat Muriqi (dk. 87 pen.), Gustavo (dk. 88) (Fenerbahçe), Mensah (dk. 59) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Ozan Tufan (dk. 14) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Sapunaru, Mensah (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti Spor
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Spor
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Spor
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Spor
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Spor
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Spor
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen 'Bırakmam Beşiktaşım Seni' kampanyasını başlattı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can İrem Derici Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Fatih Terim Semih Özsoy Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Kayserispor
Şu an buradasınız: Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 23:21:01. #1.14#
title