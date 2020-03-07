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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk etti.

07.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:17
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


67. dakikada 'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.


75. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2


90+1. dakikada Recep Niyaz ile verkaça girerek ceza alanı içine sarkan Rodallega, kaleci Altay'ı geçmek istedi. Ancak Altay topa zamanında müdahale etti ve ardan savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


90+2. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Serdar Aziz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2


90+5. dakikada Denizlispor'un kontratağında Onazi'nin pasında topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunu Isla çizgiden çıkararak kornere yolladı.


Stat: Ülker


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Can Satman xx, İlker Takpak xx


Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Serdar xx, Gustavo xx, Hasan Ali x, Ozan Tufan xx, Tolgay x, Mehmet Ekici xx (Mevlüt Erdinç dk. 80 ?) Ferdi x (Tolga Ciğerci dk. 46 x), Kruse x (Zajc dk. 31 ?), Muriqi x


Yedekler: Erten, Harun, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Allahyar, Ömer Faruk


Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle


Denizlispor: Stackhowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz x, Mustafa Yumlu x, Olcay x, Murawski x, Aissati xx (Sedat Şahintürk dk. 87 ?), Oscar Estupinan x (Özgür Çek dk. 72 x), Modu Barrow xx (Onazi dk. 82 ?), Recep Niyaz x, Rodallega x


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Alihan Kalkan


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Goller: Ozan Tufan (dk. 22), Serdar Aziz (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Murawski (dk. 45 pen.), Mustafa Yumlu (dk. 75) (Denizlispor)


Kırmızı kart: Tolgay Arslan (dk. 44) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: Hasan Ali, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Altay (Fenerbahçe), Oscar Estupinan, Murawski, Özgür Çek, Recep Niyaz (Denizlispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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