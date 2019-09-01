Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

01.09.2019 22:45

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle noktalandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



1. dakikada ceza yayı üzerindeki Kruse'un ara pasında ceza sahası içerisi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muriqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü.



8. dakikada sağ taraftan Deniz'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tolga'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan geri döndü.



13. dakikada Ozan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz'in düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



17. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Kruse'un kale önündeki Rodrigues'e pasını verdi. Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



28. dakikada sağ kanattan Avdijaj'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Ekuban'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1



31. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Advijaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'a çarparak kornere gitti.



34. dakikada Zanka'nın arkaya sektirdiği topla buluşan Nwakaeme'nin ceza sahası içerisine sol taraftan girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



43. dakikada sol tarafta Kruse'u, Muriqi ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Kruse'un dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



45+1. dakikada Tolga'nın ara pasında ceza sahası içinde Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Uğurcan'ı geçen Rodrigues'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



Stat: Ülker



Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alkes Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx



Fenerbahçe: Altay xx, Ozan xx, Zanka xx, Jailson xx, Dirar xx, Tolga xx, Emre xx, Deniz xx, Rodrigues xxx, Max Kruse xxx, Muriqi xx



Yedekler: Harun, Sadık, Serdar, Murat, Zajc, Ferdi, Alper, Tolgay, Mehmet Ekici, Mevlüt



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Avdijaj xx, Nwakaeme xx, Ekuban xxx, Sörloth xx



Yedekler: Erce, Abdurrahim, Fernandes, Campi, Doğan, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Mikel, Koray Kılınç, Fıratcan Üzüm



Teknik Direktör: Ünal Karaman



Goller: Rodrigues (dk. 17) (Fenerbahçe), Ekuban (dk. 28) (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Sosa (Trabzonspor), Dirar (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA